Gefälschte Impfausweise: Razzia in Marburg-Biedenkopf

Die Polizei hat bei Durchsuchungen im Kreis Marburg-Biedenkopf vier mutmaßlich gefälschte Impfausweise sichergestellt. Insgesamt durchsuchten die Beamten am Donnerstag fünf Wohnungen in Kirchhain, Neustadt, Dautphetal, Ebsdorfgrund und Gladenbach. Seit Dezember seien damit insgesamt 24 gefälschte Impfausweise in Marburg-Biedenkopf beschlagnahmt worden, wie ein Sprecher der Polizei in Marburg am Freitag mitteilte. Die Besitzer der am Mittwoch gefundenen Impfausweise sollen sich der Urkundenfälschung und des Gebrauchs gefälschter Gesundheitszeugnisse schuldig gemacht haben.