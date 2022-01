2G-Plus in der Gastronomie vorerst nur in Hotspots

Bund und Länder haben sich am Freitag darauf geeinigt, in der Gastronomie 2G-Plus einzuführen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte am Freitag, in Hessen gelte das zunächst weiterhin nur in Hotspots. Erst ab übernächster Woche, wenn die Bund-Länder-Beschlüsse voraussichtlich durch Bundestag und Bundesrat gegangen seien, wolle das Land 2G-Plus in der Gastronomie flächendeckend einführen. Er gehe davon aus, dass die meisten Kreise und Städte in Hessen dann ohnehin unter die Hotspot-Regel fallen werden, sagte Bouffier. Das ist dann der Fall, wenn die Inzidenz an drei Tagen nacheinander über 350 liegt.