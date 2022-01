Trotz Corona mehr Ein- und Auspendler in Hessen

Die Zahl der sogenannten Auspendler - Menschen, die für ihre Arbeit die Landesgrenze überqueren - hat trotz Corona-Pandemie im Jahr 2021 in Hessen zugenommen. Wie die Regionaldirektion am Freitag mitteilte, verließen fast 277.000 Menschen Hessen für die Arbeit in einem anderen Bundesland oder Land. 2019, vor der Corona-Pandemie, lag die Zahl noch bei 261.000. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Hessen pendelten beruflich mehrheitlich in die benachbarten Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz , Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Die Zahl der Einpendler aus anderen Bundesländern und dem Ausland lag im Jahr 2021 in Hessen bei fast 406.000. Sie stieg damit im Vergleich zu 2019 um 12.000 an. 15 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit Arbeitsort in Hessen wohnten 2021 nicht dort.