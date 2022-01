Virologe Becker: Anstieg der Omikron-Fallzahlen "dramatisch und sehr schnell"

Die Zahl der Omikron-Fälle in Hessen steigt nach Angaben des Marburger Virologen Stephan Becker "dramatisch und sehr schnell" an. "Bei uns in Marburg sind etwa die Hälfte der Fälle momentan Omikron, die andere Hälfte Delta", sagte er auf hr-Anfrage. Dabei sei zu bedenken, dass die neue Variante in kleineren Städten erst etwas später ankomme als in Ballungsräumen. In Norddeutschland sei der Anstieg der Fallzahlen schon deutlich weiter fortgeschritten.

Mit Blick auf den anstehenden Schulbeginn am Montag sagte Becker, es gebe einen Zielkonflikt. Gerade ungeimpfte Kinder seien besonders gefährdet, sich mit der ansteckenderen Omikron-Variante anzustecken. Dennoch sei klar: "Die Schulen sollten aufbleiben, solange das irgendwie geht." Wichtig sei deshalb weiterhin das Maskentragen und konsequente Lüften in den Schulen. Außerdem sollten auch Erwachsene abwägen, welche Kontakte sich vermeiden ließen. "Wir dürfen nicht immer nur warten, bis wir von der Politik die Vorgaben gemacht bekommen, sondern das ist der gesunde Menschenverstand, der dann einsetzen muss", so Becker.