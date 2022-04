Streiks in Kitas angekündigt - "Corona zusätzliche Belastung"

Die Gewerkschaft Verdi hat Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sowie Beschäftigte in der Behindertenhilfe und in Kindertageseinrichtungen für Mittwoch und Donnerstag zum Streik aufgerufen. Vor dem Hintergrund der laufenden Tarifverhandlungen solle damit auf die angespannte Lage im Öffentlichen Dienst aufmerksam gemacht werden, teilte Verdi am Dienstag mit. "Seit Jahren wird gespart, es gibt viele unbesetzte Stellen und Personalmangel", sagte eine Sprecherin. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen hätten die Situation zusätzlich belastet. Die Lage werde sich weiter zuspitzen. Das Land wolle per Notverordnung Standards absenken, um den Geflüchteten aus der Ukraine möglichst rasch zu helfen.

Nach Angaben der Gewerkschaft sind in Hessen rund 40.000 Beschäftigte direkt in die Tarifauseinandersetzung einbezogen. Insgesamt arbeiten demnach an die 100.000 Menschen in diesem Beschäftigungsfeld. Sie kommen zu rund 75 Prozent aus der Kindertagesbetreuung, zu 15 Prozent aus der Sozialarbeit und zu 10 Prozent aus der Behindertenhilfe. Da sich Arbeitgeber außerhalb des öffentlichen Dienstes direkt am Tarifvertrag orientierten, könnten Verbesserungen auch den dortigen Beschäftigten zu Gute kommen, hieß es.