Geflüchtete aus der Ukraine können sich impfen lassen

Geflüchtete, die aus der Ukraine nach Hessen kommen, können sich hier generell impfen lassen. Das teilte das Sozialministerium am Montag auf Anfrage mit. Verantwortlich seien die Kreise und kreisfreien Städte, in denen die Geflüchteten ankommen. Auch in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes gebe es ein Impfangebot.

Impfungen mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac oder dem russischen Impfstoff Sputnik sind in der EU derzeit nicht zugelassen und würden daher auch in Hessen nicht anerkannt, hieß es weiter. Die Betroffenen dürfen sich vier Wochen nach ihrer letzten Impfung aber erneut mit einem der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe impfen lassen. Für einen Grundschutz seien zwei Impfungen nötig, auch eine Boosterimpfung werde nach drei Monaten empfohlen.

Die ukrainischen Impfnachweise würden generell in der EU anerkannt. Damit der Nachweis in den deutschen Apps angezeigt werden könne, sei aber möglicherweise die Übertragung in ein deutsches Formular nötig. Rund 35 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation geimpft. Ein Drittel von ihnen hat den nicht-anerkannten chinesischen Impfstoff Sinovac erhalten.