Kreis Kassel bei Inzidenz vorne mit dabei

Eine Inzidenz von über 1.000 hat der Kreis Kassel am Mittwoch den vierten Tag in Folge. Damit liegt er weit oben im bundesweiten Vergleich. Lediglich der bayrische Landkreis Kulmbach verzeichnete am Mittwoch eine höhere Inzidenz. In den vergangenen Tagen war der Kreis Kassel sogar bundesweiter Spitzenreiter.

Zum Vergleich: Die Stadt Kassel verzeichnete am selben Tag laut Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von nur 560. Der Schwalm-Eder-Kreis, direkt angrenzend an den Kreis Kassel, hatte mit einem Wert von 350 am Mittwoch sogar die zweitniedrigste Inzidenz in ganz Hessen.

Doch woher kommt diese hohe Differenz unter den Kreisen in der Region Nordhessen? Harald Kühlborn, Sprecher vom Kreis Kassel, vermutet, dass sich die Menschen in seinem Kreis mehr testen und die Dunkelziffer niedriger sei als in anderen Kreisen. Dies könne auch mit der Anzahl an Senioreneinrichtungen zusammenhängen, wo standardmäßig engmaschiger getestet werde.

Hinweis: In einer ersten Version hieß es, dass der Landkreis Kassel auch am Mittwoch die bundesweit höchste Inzidenz verzeichnete. Diese Information haben wir inzwischen korrigiert.