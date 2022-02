Impfung in Sozialrathäusern in Frankfurt

Die Stadt Frankfurt bietet seit dieser Woche weitere Sonderimpfaktionen an. Wer sich mit Biontech oder Moderna impfen lassen möchte, kann dies jetzt auch in den Sozialrathäusern tun. Den Anfang macht am heutigen Dienstag das Sozialrathaus in Bockenheim, es folgen die Sozialrathäuser in Bornheim (Mittwoch), Heddernheim (Freitag), Höchst (1. März) und das Amt für multikulturelle Angelegenheiten in der Mainzer Landstraße (4. März). "Wir gehen zu den Menschen in den Sozialraum und wollen den Weg zu einer Impfung so einfach wie möglich machen", sagte Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne). Zur Anmeldung geht es hier .