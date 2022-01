Zwei neue Impfstationen in Groß-Gerau

Der Kreis Groß-Gerau bietet ab sofort zwei neue Impfstationen an. Neu hinzugekommen sind die Stationen in Wolfskehlen (Gernsheimer Straße 1) und Raunheim (Kelsterbacher Straße 38), wie der Kreis am Montag mitteilte. Zusammen mit den Impfstationen in Rüsselsheim und im Groß-Gerauer Helvetia Parc gebe es damit nun insgesamt vier Stationen in Groß-Gerau. In Rüsselsheim werden ab dem kommenden Wochenende auch Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft. Anmeldungen zu allen Impfungen sind online möglich.

"Wir haben auch an den beiden neuen Standorten gute Bedingungen dafür geschaffen, dass der Öffentliche Gesundheitsdienst die Haus- und Betriebsärzte beim Impfen unterstützen und möglichst viele Menschen vor schwerer Erkrankung schützen kann", sagt Landrat Thomas Will (SPD). Er geht davon aus, dass die Impfstationen des Kreises mindestens bis nach den Sommerferien in Betrieb sind.