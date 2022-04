Gesellschaftliche Konflikte durch Ende der Regeln

Nach Einschätzung des Marburger Sozialpsychologen Ulrich Wagner wird der Wegfall von Masken- und Testpflicht in verschiedenen Bereichen zu Konflikten führen. Er befürchte, dass die Gesellschaft in zwei Gruppen auseinanderfallen werden - die Vorsichtigen und diejenigen, die keine Masken mehr tragen. Letzteren signalisiere das Auslaufen der Regeln fälschlicherweise, dass die Situation nicht mehr so schlimm sei und man sich an nichts mehr halten müsse. "Ich halte das für ein extrem riskantes Vorgehen", sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur.

Der Appell an die Eigenverantwortung sei unsinnig, da es beim Maskentragen auch um die Fremdverantwortung gehe, andere zu schützen. Das werde so nicht funktionieren. "Wir sind alle völlig verunsichert, was wir jetzt mit Corona machen sollen", sagte der Psychologe. In einer solchen Situation brauche es Regeln. Außerdem könne sich durch die Aufhebung der Regeln auch die Impfbereitschaft in der Bevölkerung weiter reduzieren.