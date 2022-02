Novavax-Impfungen beginnen im Laufe der Woche

Mit Beginn der Woche können sich in weiteren Bundesländern Menschen mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax immunisieren lassen. Möglich ist dies am Montag etwa in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Berlin und einem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei den zuständigen Stellen aller Bundesländer ergab. In Hamburg, Schleswig-Holstein, dem Saarland und teilweise in Nordrhein-Westfalen hatte es bereits am Wochenende Impfmöglichkeiten mit dem Vakzin gegeben.

In Hessen sollen im Laufe der Woche die ersten Impfstellen Novavax anbieten. Nach Angaben des Sozialministeriums soll vor allem bislang ungeimpftem Personal im Gesundheitswesen die Impfung damit angeboten werden - ab dem 15. März gilt dort die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Der Kreis Groß-Gerau bietet bereits ab heute Termine für Novavax-Impfungen an, ebenso die Stadt Wiesbaden . In Frankfurt wird ab dem morgigen Dienstag mit Novavax geimpft. Im Werra-Meißner-Kreis starten die Impfungen am Mittwoch.