Kliniken in Darmstadt-Dieburg heben Besuchsverbot auf

Das generelle Besuchsverbot in der Kreisklinik Groß-Umstadt und der Spezialklinik Jugenheim (beide Darmstadt-Dieburg) wird ab diesem Freitag aufgehoben. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit und verwies auf eine Entscheidung der Covid-Task-Force. "Ab dem 2. September wird es somit in Groß-Umstadt und Jugenheim wieder möglich sein, dass eine Person pro Patient zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr die Klinikstandorte für Angehörigenbesuche betreten darf", hieß es dazu.

Die aktuell geltenden Hygiene-Regeln seien dabei weiter zu beachten, ebenso sei weiterhin das Tragen von FFP-2-Masken notwendig. "Aktuell hat sich die Covid-Situation an unseren beiden Häusern entspannt. Wir nutzen diesen Moment und heben das Besuchsverbot jetzt auf im Wissen, dass es jederzeit, vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, auch wieder Situationen geben kann, die ein Besuchsverbot an beiden Standorten wieder notwendig machen", so Betriebsleiterin Pelin Meyer nach der Entscheidung der Covid-Task-Force.