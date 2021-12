Staatstheater Kassel spielt in Bars und Clubs

Das Kasseler Staatstheater geht raus zu den Menschen. Bars, Clubs und Kneipen werden – unter Corona-Bedingungen - zur Bühne. Gespielt wird ein Krimi und zwar als Fortsetzungsgeschichte. An jedem Wochenende gibt es in Kassel eine neue Folge. Mit der Aktion will das Staatstheater dem Club-Sterben in Kassel etwas entgegensetzen, wie eine Sprecherin sagt. 70 Prozent der Ticketeinnahmen gehen an die Clubs. Und trotz strenger 2GPlus-Corona-Regeln zieht eine treue Fangemeinde der Theaterserie von Location zu Location.