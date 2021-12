Bouffier verteidigt Schließung der Impfzentren

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Schließung der Impfzentren in Hessen verteidigt. In einer Regierungserklärung im Landtag sagte Bouffier am Dienstag, zu diesem Thema kursierten falsche Informationen. Im Sommer habe man die flächendeckenden Boosterimpfungen noch nicht vorhersehen können: "Ich kann mich nicht erinnern, dass uns im Sommer jemand erklärt hätte, dass wir jetzt im großen Stil boostern müssen", sagte Bouffier. Als die Impfzentren Ende September geschlossen wurden, sei es dort sehr leer gewesen.

Zudem habe es auch aus dem Landtag Kritik an den Kosten gegeben, die im Impfzentrum pro Impfung fünfmal so hoch waren wie bei einem niedergelassenen Arzt. Per Erlass habe das hessische Gesundheitsministerium die Gesundheitsämter dazu verpflichtet, mögliche Versorgungslücken zu schließen. Einige Kommunen hätten daraufhin beispielsweise schon im September mit den Auffrischungsimpfungen in Heimen begonnen. "Die Landesregierung hat nicht gewartet, wie sich die Lage entwickelt, sondern Vorsorge getroffen", sagte Bouffier.