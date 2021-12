Weichnachtseinkäufe mit 2G-Bändchen

Mehrere Städte in Hessen wollen die 2G-Zugangskontrollen im Einzelhandel vereinfachen, wie eine hr-Umfrage zeigt. In Nidda (Wetterau) gibt es die Bändchen für Geimpfte und Genesene seit Donnerstag. In Wetzlar, Alsfeld (Vogelsberg) und Limburg wohl ab Freitag. In anderen Städten wird die Idee aktuell noch von den Behörden geprüft, zum Beispiel in Frankfurt, Marburg, Darmstadt, Wiesbaden und Hanau. Offenbach und Kassel wollen die Bändchen von ihren 2G-Weihnachtsmärkten nutzen. Wer dort eines bekommen hat, soll demnächst auch in die Läden dürfen.

Das sei für den Handel eine große Erleichterung, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Nachrichtenagentur dpa. "Die Kontrolle jedes Kunden in jedem Geschäft führt zu erheblichem Aufwand und zu Schlangenbildung vor den Ladentüren." Ähnlich die Einschätzung beim Handelsverband Hessen: Ein 2G-Bändchen sei eine "sinnvolle Lösung", sagte Hauptgeschäftsführer Sven Rohde. Allerdings wünsche man sich eine Hilfestellung der Landesregierung. So solle das 2G-Bändchen auch in der hessischen Corona-Verordnung berücksichtigt werden.