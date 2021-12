Weitere Städte führen 2G-Armband ein

Bad Homburg, Offenbach und Hofheim führen ein einheitliches Shopping-Armband ein. Das teilten die Städte am Freitag mit. Das Armband soll den Kunden und dem Einzelhandel die Umsetzung der 2G-Regel erleichtern. In Bad Homburg können Kunden ab 14. Dezember ihren Impf- oder Genesennachweis in jedem Geschäft vorzeigen und erhalten dort dann ein Band für das Handgelenk. Damit können sie in allen anderen Geschäften einkaufen, ohne den Nachweis nochmals erbringen zu müssen. Die Aktion läuft bis Heiligabend.

In Offenbach werden die Bänder zentral in einem Pavillon vor dem Optiker Fielmann in der Frankfurter Straße ausgegeben. Dort geht es am 13. Dezember los, die Aktion endet am 29. Dezember. Hofheim verteilt die Bändchen ab 11. Dezember im Chinon-Center und im Bereich Hauptstraße/Marktplatz. In allen drei Städten aber gilt: Auch mit Bändchen müssen die Impf- und Genesenennachweise immer mitgeführt werden. Shopping-Bänder gibt es bereits in anderen hessischen Städten.