2G-plus für Geboosterte entfällt

Für Menschen, die bereits eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten haben, entfällt die in manchen Bereichen in Hessen noch gültige 2G-plus-Regel. Sie müssen sich dann nicht mehr extra negativ testen lassen, erklärte Ministerpräsident Bouffier (CDU) im Landtag. Er verwies dabei auf die bereits gängige Regeln in vielen anderen Bundesländern. "Wir halten das für vertretbar und ich glaube, wir sollten hier auch den Nachbarländern folgen." Der Wegfall der Testpflicht sei eine "enorme Erleichterung" für Menschen mit einer Booster-Impfung. In Hessen gilt 2G-plus aktuell in Clubs, Diskotheken, bei Innen-Veranstaltungen mit mehr als 101 Personen und in Bordellen. Nur in Seniorenheimen und Krankenhäusern müssen Menschen mit Boosterimpfung weiterhin einen negativen Schnelltest vorweisen.