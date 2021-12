Virologin Ciesek: Omikron ist nicht zu stoppen

Wegen der befürchteten sehr raschen Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland mahnen Experten schnelles, vorbeugendes Handeln der Politik und umsichtiges Verhalten jedes Einzelnen an. Sie seien sehr besorgt und setzten wenig Hoffnung darauf, dass sich Berichte über milde Verläufe bestätigen, sagten mehrere Wissenschaftler am Mittwoch in einer Videoschalte.

Eine alleinige Konzentration auf die Booster-Kampagne reiche nicht, sagte die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek. "Im Moment habe ich das Gefühl, dass vermittelt wird: Lassen Sie sich boostern, und die Welt ist wieder gut. Das ist nicht so", so Ciesek. Trotz offener Fragen zu möglichen Omikron-Auswirkungen in Deutschland warnten sie und andere Forscher, dass man sich nicht von Hoffnungen leiten lassen dürfe. Die Omikron-Ausbreitung noch zu stoppen wertete Ciesek als ausgeschlossen, sie könne nur verlangsamt werden.