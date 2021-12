Strengere Regeln in 350er-Inzidenz-Regionen ab Sonntag

In Regionen mit anhaltend hohen Corona-Zahlen (drei Tage über Inzidenz von 350) gelten ab diesem Sonntag strengere Regeln, das erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden. Demnach könnten in diesen Hochinzidenz-Regionen ein Alkoholverbot und eine Verschärfung der Maskenpflicht etwa bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen greifen - dasselbe gelte im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich und in der Gastronomie. Tanzlokale und Bordelle müssten schließen.

Bei touristischen Übernachtungen für Innenräume würde dann die 2G-plus-Regel, draußen 2G (Geimpfte und Genesene) gelten. Ebenso könnten nur Geimpfte und Genesene auf die Weihnachtsmärkte in den betroffenen Regionen. Die Regelung tritt nach Angaben des Ministers wieder außer Kraft, sobald der Inzidenzwert in den betroffenen Regionen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterhalb der 350er-Schwelle liegt.