Kreative Weihnachtsgottesdienste in der Pandemie

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will den Menschen im zweiten Corona-Jahr wieder ungewöhnliche Weihnachtsgottesdienste bieten. So gebe es neben Podcasts und Fernsehübertragungen auch Gottesdienste auf dem Parkplatz, unter dem Riesenrad, im Park, am Gartenzaun, via Dorflautsprecher oder vom Laster, teilte die EKHN am Montag mit.

An Heiligabend sei im Brentanopark in Frankfurt ein ökumenischer Gottesdienst geplant, in Wöllstadt in der Wetterau werde im Auto auf dem Supermarktparkplatz gefeiert. Im südhessischen Lindenfels gebe es "Weihnachten auf dem Lastwagen". Kirchenpräsident Volker Jung werde am ersten Weihnachtsfeiertag in der Katharinenkirche in Frankfurt auf der Kanzel stehen. Dort soll nach den 2G-Regeln in der Pandemie gefeiert werden.