Die hochansteckende Coronavirus-Variante aus Großbritannien ist erstmal auch in Hessen nachgewiesen worden. Nach Angaben des Sozialministeriums wird der betroffene Mann aus Frankfurt intensivmedizinisch behandelt.

Die mutierte Variante B.1.1.7 des Coronavirus ist zum ersten Mal auch in Hessen nachgewiesen worden. Der betroffene Mann aus Frankfurt werde derzeit in einer hessischen Klinik intensivmedizinisch behandelt, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit. Wo der Mann derzeit behandelt wird, nannte das Ministerium nicht.

Der Infizierte habe sich im direkten Kontakt zu einer Person angesteckt, die aus Großbritannien nach Deutschland eingereist war. Bei der Einreise sei der Mann symptomfrei gewesen. Ein Corona-Test sei zunächst negativ ausgefallen. Wenige Tage später zeigte die Person den Angaben zufolge Symptome und danach auch die Person, bei der die mutierte Variante B.1.1.7 nun nachgewiesen wurde.

Klose betont Verzicht auf Auslandsreisen

"Der Fall zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, die Quarantänemaßnahmen einzuhalten. Die Tests nach der Einreise sind wichtig, den größten Schutz vor einer Infektion bietet aber die Quarantäne", sagt der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne). Er betonte, dass es umso wichtiger sei, auf alle vermeidbaren Auslandsreisen demnächst zu verzichten.

Berliner Charité bestätigte Nachweis

Eine Probe der Mutation wurde von der behandelnden Klinik an das Institut für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt geschickt. Das Nationale Konsiliarlabor für Coronaviren an der Charité Berlin hat den Nachweis der Variante B.1.1.7 inzwischen bestätigt. Die Virusmutation werde nach Angaben des Ministeriums nun in Frankfurt untersucht.

Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Mutation ist inzwischen in 50 Ländern nachgewiesen worden. Eine Infektion mit dieser Variante war in Deutschland erstmals kurz vor Weihnachten nachgewiesen worden.

