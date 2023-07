Zum Christopher Street Day zieht an diesem Samstag eine bunte Parade durch Frankfurt. Im Stadtgebiet kann es immer wieder kurzfristig zu Straßensperrungen kommen – auch der ÖPNV ist teils beeinträchtigt.

Die Veranstaltung unter dem Motto "Here & Queer" setzt sich für die Rechte und Gleichstellung der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ ) Community ein. Die Polizei rechnet zur Parade beim Christopher Street Day (CSD) mit mehr als 10.000 Teilnehmenden.

Auf dem Balkon des Römers wurde am Morgen die Regenbogenflagge gehisst. Nach einer Kundgebung auf dem Römerberg startete mittags der Demonstrationszug am Schaumainkai (Sachsenhäuser Mainseite) zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke.

Deutschland-, Frankfurt- und Regenbogen-Flagge am Römerberg Bild © Anne-Katrin Hochstrat (hr)

Die Parade mit tausenden Teilnehmenden in bunten Outfits und vielen Partywagen zieht durch die Innenstadt und soll gegen 16 Uhr an der Schönen Aussicht enden. Vor allem an der Konstablerwache wird dann traditionell gefeiert – an Bühnen und Ständen von queeren Gruppen und Vereinen.

Frankfurt: Straßensperrungen wegen CSD-Parade

Die Polizei teilte mit, es könne im Stadtgebiet immer wieder kurzfristig zu Straßensperrungen kommen. Sie rät, die Innenstadt weiträumig zu umfahren oder nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Im ÖPNV wird es demnach vor allem im oberirdischen Bereich zu Einschränkungen und Fahrplanabweichungen kommen.

Der Frankfurter CSD ist die größte Veranstaltung der LGBTIQ-Community in Hessen und eine der größten bundesweit. Er hatte in diesem Jahr wegen gestiegener Kosten für Dienstleister zeitweilig auf der Kippe gestanden.

Finanzierung: CSD stand auf der Kippe

Wegen eines erfolgreichen Spendenaufrufs kann das Fest, das bereits am Donnerstag begonnen hat, wie geplant bis Sonntag stattfinden. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben rund 250.000 Menschen.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizei-Willkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Im Gedenken an diesen Tag gehen seitdem Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße.

Weitere Informationen Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren. Mehr Informationen gibt's bei der Bundeszentrale für politische Bildung . Ende der weiteren Informationen