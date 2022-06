Nach einem mutmaßlichen Cyberangriff auf die Server der Stadtreinigung in Kassel ist das Unternehmensnetzwerk lahmgelegt.

Wie eine Sprecherin am Freitag sagte, hofft man, in der kommenden Woche zumindest wieder per E-Mail erreichbar zu sein. Wann die Störung komplett behoben ist, sei noch unklar.