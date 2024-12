Dachstuhl eines Wohnhauses in Michelstadt in Brand

Der Dachstuhl eines Wohnhauses ist am frühen Dienstagmorgen in Michelstadt in Brand geraten.

Nach Angaben der Polizei dauern die Löscharbeiten im Stadtteil Steinbach noch an. Die B47 wurde für den Einsatz gesperrt. Verletzt wurde niemand. Ursache ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.