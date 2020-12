Dachstuhlbrand in Dillenburg

Ein Leichtverletzter Dachstuhlbrand in Dillenburg

In der Nacht zum Dienstag ist in Dillenburg der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer wurde gegen 2.35 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr konnte die beiden Bewohner in Sicherheit bringen, ein 23-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar.