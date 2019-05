Dachstuhlbrand in Flörsheim

Sachschaden Dachstuhlbrand in Flörsheim

Der Dachstuhl eines Hauses in Flörsheim (Main-Taunus) ist in der Nacht zum Montag in Flammen aufgegangen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt.