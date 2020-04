Dachstuhlbrand in Neubau

Ursache bisher unklar Dachstuhlbrand in Neubau

Der Dachstuhl eines noch unbewohnten Neubaus in Hünfeld (Fulda) ist am Montagabend in Brand geraten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Der Schaden beträgt 50.000 Euro.