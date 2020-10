Dachstuhlbrand in Scheune

Der Dachstuhl einer Scheune im Reinhardshagener Ortsteil Vaake (Kassel) ist in Brand geraten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entfachte sich das Feuer am Montagabend aus noch unbekannter Ursache in der ausgebauten Etage des Dachstuhls. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Löscharbeiten war die B80 zeitweise voll gesperrt.