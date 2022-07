Mit Kopfverletzungen in Klinik 19-Jähriger am Gleis attackiert und beraubt

Ein 19-Jähriger ist am Bahnhof in Darmstadt von drei unbekannten Tätern geschlagen und beraubt worden. Er erlitt Kopfverletzungen.

Der 19-Jähriger wurde am Bahnhof in Darmstadt im Bereich der Gleise von drei unbekannten Tätern auch mit einem Baseballschläger geschlagen. Zudem wurde er von dem Trio beraubt. Der junge Mann erlitt durch die Schläge Verletzungen im Kopfbereich und kam in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei am Dienstag zu der Tat vom Montag.