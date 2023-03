Der tödliche Unfall passierte an der Kreuzung Bleichstraße/Kasinostraße.

Eine 30 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in der Darmstädter Innenstadt von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw-Fahrer sie beim Linksabbiegen übersah.

Bei einem Unfall in der Darmstädter Innenstadt ist am Mittwochmorgen eine 30 Jahre alte Radfahrerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie an der Kreuzung Bleichstraße/Kasinostraße von einem Lkw erfasst.

Demnach wartete der 53 Jahre alte Fahrer an einer roten Ampel auf einer Linksabbiegerspur. Als die Ampel auf Grün sprang, habe er die Fahrradfahrerin, die auf der gleichen Spur vor ihm gestanden habe, übersehen und erfasst.

Ermittlungen sollen Unfallhergang klären

Die Frau aus Darmstadt erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Im Bereich der Unfallstelle kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei Gegenstand weiterer Ermittlungen.