Polizeieinsatz in Darmstadt Fünf Festnahmen nach Randalen in Orangerie

In Zusammenhang mit unerlaubten Zusammenkünften und einer Schlägerei in der Orangerie musste die Polizei am Samstagabend erneut mehrfach einschreiten.

Dabei warfen mehrere Jugendliche Flaschen nach den Beamten. Fünf Menschen wurden in diesem Zusammenhang vorübergehend festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bereits in der Nacht zum Samstag war es in der Orangerie zu ähnlichen Vorfällen gekommen.