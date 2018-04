Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz am Samstagmorgen in Darmstadt.

Ein 61-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Innenstadt gestorben. Das Feuer brach in seinem Wohnzimmer aus.

Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Innenstadt hörten am Samstag um kurz vor 7 Uhr einen Rauchmelder-Alarm und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quoll bereits dichter Rauch aus dem Fenster einer Wohnung.

Wie die Polizei mitteilte, fanden die Feuerwehrleute in der verqualmten Wohnung einen 61 Jahre alten Mann leblos in einem Zimmer auf. Es handelt sich vermutlich um den Mieter. Trotz sofortiger Reanimation starb er in einem Rettungswagen. Die Todesursache ist noch unklar und soll nun von der Rechtsmedizin untersucht werden. Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchen die Brandursache. Ein Verbrechen schließt die Polizei aus.

Die übrigen Bewohner mussten das Haus nicht verlassen. Da es sich bei dem Feuer nur um einen kleineren Schwelbrand handelte, konnten sie in ihren Wohnungen bleiben, wie die Polizei meldete.

