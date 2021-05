Eine Frau, die am Sonntagmorgen gerade Geld an einem Bankautomaten in Darmstadt-Arheilgen abheben wollte, ist von einem Mann angegriffen worden.

Es kam zu einer Rangelei, wobei der Täter sein Opfer mit einem Messer leicht verletzte. Als die Frau um Hilfe rief, floh der Mann ohne Beute. Der 20-Jährige konnte nach Zeugenhinweisen später festgenommen werden.