Notärztin und Sanitäter bei Unfall mit Krankenwagen verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Krankenwagens an einer Kreuzung in Darmstadt-West sind am Samstag ein Rettungssanitäter und eine Notärztin leicht verletzt worden.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 20:04 Uhr









Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen sowie einem weiteren Auto erheblicher Sachschaden. In dieses war der an dem Zusammenstoß beteiligte Pkw geschleudert. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt, auch die Patientin im Krankenwagen wurde nicht weiter verletzt.