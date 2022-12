Fernwärme in Darmstadt unterbrochen Rund 5.000 Menschen nach Rohrbruch in kalten Wohnungen

Nach einem Rohrbruch der Fernwärmeleitung sind in Darmstadt-Eberstadt die Heizungen und das warme Wasser in vielen Haushalten ausgefallen. Ein Heizkraftwerk musste zwischenzeitlich abgeschaltet werden.

Ausgerechnet nach einer sehr kalten Nacht ist am Dienstagmorgen keine Fernwärme in etwa einem Viertel der Haushalte in Darmstadt-Eberstadt angekommen. In etwa 3.500 Haushalten mit rund 5.000 betroffenen Menschen fielen Heizung und Warmwasserversorgung aus.

Dem zuständigen Energieversorger Entega zufolge war gegen 3.45 Uhr gemeldet worden, dass im Keller eines Hochhauses heißes Wasser aus einem Fernwärme-Rohr läuft. Wegen des Druckabfalls und zum Schutz der Anlage fuhr das Heizkraftwerk in der Seeheimer automatisch den Betrieb herunter.

Am Morgen konnte das defekte Teilstück nach Angaben von Entega ersetzt werden. Die Versorgung in den meisten Haushalten wurde dadurch wieder hergestellt. Nur das Haus mit dem Rohrleck sollte erst am Nachmittag wieder mit Fernwärme versorgt werden.

