In Offenbach ist die Leiche eines 40 Jahre alten Mannes gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus - und haben den Sohn festgenommen. Auch in Darmstadt hat die Polizei nach dem Tod eines 46-Jährigen einen Verdächtigen festgenommen.

In Nordrhein-Westfalen ist ein 19-Jähriger festgenommen worden, der in Offenbach seinen Vater getötet haben soll. Die Tat ereignete sich schon in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Wohnung in der Innenstadt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach verstarb der 40-Jährige trotz Reanimationsversuchen durch den Rettungsdienst.

Der Mann habe Stichverletzungen im Oberkörper gehabt, hieß es weiter. Er sei noch am Montag obduziert worden. Welche Erkenntnisse die Obduktion brachte, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte es zuvor einen Streit in der Familie gegeben. Der Sohn, der als dringend tatverdächtig gilt, stellte sich am Montagabend in einer Polizeidienststelle in Nordrhein-Westfalen. Dort soll er noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

46-Jähriger in Darmstadt getötet

Auch in Darmstadt ist offenbar ein Mann getötet worden. Wie die Polizei berichtete, wurde am Dienstagvormittag in einer Wohnung im Stadtteil Bessungen die Leiche eines 46-Jährigen gefunden. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

Die Ermittler vermuten, dass es zuvor einen Streit zwischen dem Opfer und einem zweiten Mann gegeben hat. Dabei soll der 46-Jährige so schwer verletzt worden sein, dass er noch in der Wohnung starb. Der 40 Jahre alte Tatverdächtige konnte demnach noch vor Ort festgenommen werden.

Weitere Informationen zu der Art der Verletzungen und einem möglichen Motiv teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit.

