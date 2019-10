In mehreren Briefkästen im Darmstädter Ortsteil Eberstadt sind am Donnerstag verdächtige CDs und Disketten aufgetaucht. Aufkleber und Beschriftungen deuten auf rechtsextreme Inhalte hin. Der Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Darmstadt-Eberstadt dubiose CDs und Disketten in mehrere Briefkästen eingeworfen. Anwohner hatten die Polizei über die eingeschweißten Datenträger mit mutmaßlich rechtsextremem Inhalt informiert. "Bislang sind rund 40 Datenträger gefunden worden", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Darmstadt. "Wir gehen aber davon aus, dass einige Anwohner wegen des Feiertags im Urlaub sind und deswegen noch nicht alle Briefkästen geleert wurden."

Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich um Datenträger mit rechtem Inhalt, das sei an Aufklebern und Beschriftungen zu erkennen gewesen, sagte die Sprecherin weiter. Die Speichermedien seien wahllos in die Briefkästen von Ein- und Mehrfamilienhäusern eingeworfen worden. Was genau sich genau darauf befindet, sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Die hat der Staatsschutz übernommen.

Polizei: CD-Verpackungen nicht öffnen

Aktuell kursieren in den sozialen Medien Meldungen, dass von den Datenträgern eine gesundheitliche Gefahr ausgehen könnten. Darauf gibt es nach Polizeiangaben aber keine Hinweise. Trotzdem bitten die Ermittler betroffene Bürger, die ebenfalls eine CD in ihrem Briefkasten finden oder gefunden haben, die Verpackung nicht zu öffnen und die nächste Polizeidienststelle zu informieren.

