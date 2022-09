Am Darmstädter Kreuz werden alle Brücken neu gebaut. Dafür müssen die A5 und die A67 am Samstag und Sonntag dicht gemacht werden. Weitere Sperrungen werden folgen.

Am Samstag ist auf der A67 in Richtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Pfungstadt kein Durchkommen mehr. Ab 20 Uhr wird die Fahrbahn gesperrt – Grund dafür sind Bauarbeiten an den Brücken. In der Nacht sollen tonnenschwere Betonteile auf die Stahlkonstruktion der Nordrampe verlegt werden. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1966 und führt die A67 mit zwei Fahrstreifen von Süden nach Norden über die A5.

Bis Sonntag um 10 Uhr soll die Sperrung bestehen, dann kann die Autobahn wieder freigegeben werden. Solange soll eine Umleitung ab Pfungstadt über die Bundesstraße 426 führen; darüber können Autofahrer dann auf die parallel verlaufende A5 wechseln.

A5-Sperrung folgt am Sonntag ab 21 Uhr

Ab Sonntagabend um 21 Uhr wird dann an der zentralen Brücke über die A5 gebaut. Die Autobahn soll bis Montag um 5 Uhr morgens ab dem Dreieck Darmstadt-Griesheim gesperrt bleiben. Das Zentralbauwerk, so nennt die Autobahn GmBH die Brücke, muss betoniert werden. Es ist 122 Meter lang und stammt aus dem Jahr 1967. Es weise den Angaben nach erhebliche Schäden und statische Defizite auf.

Die Brückenarbeiten am Darmstädter Kreuz laufen seit 2020 und werden voraussichtlich erst 2024 beendet. Alle vier Rampen sind Sanierungsfälle und müssen erneuert werden. Das passiert nach und nach und erfordert immer wieder Sperrungen.