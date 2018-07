Ein älteres Ehepaar ist in der Nacht in seinem Wohnhaus in Darmstadt überfallen worden. Unbekannte drangen in das Haus ein, überwältigten und fesselten das Paar.

Nächtliche Großfahndung mit dem Polizeihubschrauber über Darmstadt-Eberstadt. Gegen 3.30 Uhr war in der Nacht zum Donnerstag ein Seniorenehepaar in seinem Wohnhaus auf der Marienhöhe überfallen worden.

Einbrecher türmten wohl ohne Beute

Die Einbrecher überwältigten und fesselten die Bewohner, die dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich mehrere Täter Zutritt zu dem Haus verschafft, ergriffen aber kurz darauf wieder die Flucht. Beute sollen die Täter nicht gemacht haben.

Das überfallene Paar konnte selbstständig die Polizei alarmieren, die mit einem Hubschrauber nach den getürmten Unbekannten suchte - allerdings ohne Erfolg. Der über Darmstadt-Eberstadt und Bessungen kreisende Polizeihubschrauber schreckte jedoch viele Anwohner aus dem Schlaf.

Sendung: hr4, 26.07.2018, 9.30 Uhr