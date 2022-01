Der ehemalige Direktor Miguel Casares hat den Frankfurter Zoo im Juni verlassen. Seine Nachfolgerin ist für den Zoo keine Unbekannte.

Die Tiermedizinerin Christina Geiger tritt als neue Direktorin des Frankfurter Zoos die Nachfolge von Miguel Casares an. Vom 15. Februar an steht damit erstmals eine Frau an der Spitze des Zoos. Casares hatte den Zoo im Juni 2021 auf eigenen Wunsch verlassen. Er kehrte zu seiner Familie in Spanien zurück.

Die 42-jährige Geiger kümmerte sich seit 2007 als Tierärztin um die rund 4.500 Tiere im Frankfurter Zoo. "Sie kennt nicht nur jedes Tier beim Namen, sondern weiß auch um die Herausforderung, der wir uns in den kommenden Jahren stellen müssen, um den Zoo als moderne Bildungs- und Kultureinrichtung weiterzuentwickeln", sagte Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) bei der Vorstellung der neuen Direktorin am Freitag. Sie freue sich, dass der Magistrat ihrem Vorschlag zugestimmt und Geiger ernannt habe. Sie erwarte nun sowohl Kontinuität als auch einen Neubeginn.

Tiere sollen mehr Platz bekommen

Geiger hat auch langjährige Erfahrungen in Naturschutzprojekten gesammelt. Sie war etwa an der Auswilderung von Zoo-Nashörnern oder der Wiederansiedlung von Przewalskipferden in freier Wildbahn beteiligt.

Die künftige Direktorin kündigte an, zügig an der Weiterentwicklung des Zoos arbeiten zu wollen. Ein erster Schritt sei ein von ihrem Vorgänger vorgelegtes Konzept, an dem sie mitgewirkt habe, sagte Geiger. Dieses sieht unter anderem neue Gehege und mehr Platz für die Tiere vor. Sie wolle die Pläne zügig in einem Masterplan umsetzen.

Der Frankfurter Zoo wurde 1858 eröffnet und ist der zweitälteste Zoo in Deutschland - nach dem zoologischen Garten in Berlin.