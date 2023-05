Wie lauten die beliebtesten Baby-Vornamen? Sophia und Noah bleiben auf Rang eins in Hessen, bundesweit gibt es bei den Mädchennamen einen anderen Favorit.

Noah und Sophia (beziehungsweise Sofia) bleiben die beliebtesten Vornamen für Babys in Hessen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GdfS) in Wiesbaden hat am Montag die Liste der am häufigsten vergebenen Vornamen in Deutschland 2022 veröffentlicht.

Die Top Drei der Erstnamen in Hessen:

Jungen:



Noah Matheo/Mattheo/Matteo Mohammed

Mädchen:



Sophia/Sofia Emilia Lina

Deutschlandweit Emilia auf Platz eins

In Hessen waren Sophia/Sofia und Noah schon 2022 die beliebtesten Erstnamen. Auch bundesweit änderte sich nichts an den Spitzenplätzen: Hier belegten wie schon in den beiden Vorjahren Emilia und Noah Rang eins. Laut der GfdS gibt es einen Grund dafür, dass es auf den Namenslisten so wenig Abwechslung gibt.

Viele der beliebten Namen erfüllten demnach die gängigen Trends: "Kurze und sehr kurze Namen, viele und helle Vokale 'e' und 'i', Mädchen- und auch Jungennamen, die auf 'a' auslauten, Vokale, die in unterschiedlichen Sprachsilben aufeinandertreffen – und Konsonanten wie 'm', 'n' und 'l', die viel Klang erzeugen."

90 Prozent aller vergebenen Namen erfasst

Grundlage für die bundesweite Auswertung sind laut der GfdS Daten von mehr als 750 Standesämtern, die fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten. "Erfasst wurden auf diese Weise über 90 Prozent aller im Jahr 2022 in Deutschland vergebenen Namen", teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache mit.

