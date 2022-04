Viel Sonne und wenige Wolken - das Osterwochenende in Hessen wird freundlich und mild. Nur allzu früh am Morgen sollten Sie vielleicht nicht mit der Eiersuche beginnen.

Gute Nachrichten für alle, die am Osterwochenende einen schönen Spaziergang, eine Fahrradtour oder sogar eine Grillparty machen möchten. Das Wetter verspricht Sonne und angenehme Temperaturen. Nach einem recht bewölkten Start in den Tag wird schon der Samstag überwiegend sonnig. "Das ist jetzt so ein richtig solides April-Osterwetter mit frühlingshaft angenehmen Temperaturen", sagt ARD-Meteorologe Alexander Fromm.

Die Temperaturen liegen demnach zwischen 13 Grad in Nordhessen sowie 17 Grad am Rhein und Main. Auf den Bergen gibt es höchstens elf Grad und mit einem frischen Nordostwind kann es sich insgesamt auch etwas kühler anfühlen.

Sonntagmorgen sind die Ostereier noch gut gekühlt

In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf vier bis frostige minus zwei Grad ab. "Also mit dem Ostereiersuchen sollte man nicht zu früh am Morgen anfangen, oder eine warme Jacke anziehen", sagt der Wetterexperte. Im Tagesverlauf werde es dann wieder angenehm warm bis 19 Grad bei strahlendem Sonnenschein. "Mit Regen ist auf jeden Fall nicht zu rechnen." Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen.

Der Montag hat auch Wolken im Gepäck

Der Montag bringt wieder ein paar mehr Wolken, die schon in der Nacht aufziehen. Und auch diese Nacht wird wieder sehr kalt bei bis zu minus zwei Grad - es muss erneut mit leichtem Frost in Bodennähe gerechnet werden. Zwischen den teils kompakten Wolken scheint auch am Montag die Sonne und wärmt schon kräftig, die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 19 Grad an.