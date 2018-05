Daueralarm nervt Anwohner in Gießen

Eine penetrante Sirene hat in Gießen zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Über eine Stunde sorgte der Alarm nach einem Blitzeinschlag für Dauer-Beschallung. Schließlich musste die Feuerwehr anrücken.

Sirenenalarm um fünf Uhr am Donnerstagmorgen in Gießen: Ein Gewitter tobt über der Stadt, gleich mehrere Sirenen lösen in der Innenstadt aus. Die Feuerwehrsirene auf der Liebigschule spielt allerdings verrückt. Über eine Stunde lang nervt sie Anwohner mit einem penetranten Dauerton.

Anrufe bei Polizei, Feuerwehr und dem hr

Zahlreiche aus dem Schlag gerisse Anwohner seien verunsichert gewesen und hätten sich bei Polizei oder Feuerwehr gemeldet, wie die Polizei berichtete. Auch beim Hessischen Rundfunk fragten Gießener, was denn da los sei. Schuld an dem Daueralarm war offenbar ein technischer Defekt nach einem Blitzeinschlag. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Alarm abzustellen. Gegen 6 Uhr war dann endlich wieder Ruhe.

Auch im weiteren Tagesverlauf kann es dem Wetterbericht zufolge örtlich wieder stark regnen, besonders in Mittelhessen soll wieder einiges runterkommen. Hagel und Sturmböen seien möglich, kündigten die hr-Meteorologen an.

