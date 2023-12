Intensiver Regen lässt derzeit die Flusspegel in ganz Hessen schnell steigen. An acht Messstellen ist bereits Meldestufe 2 überschritten. Das Landesamt für Naturschutz warnt vor Überschwemmungen auch von Wohngebieten.

Audiobeitrag Audio Hochwasser-Gefahr in Hessen Audio Zahlreiche Flüsse in Hessen sind über die Pegel getreten. Bild © 5vision.news Ende des Audiobeitrags

Hessen steht am Weihnachtswochenende Hochwasser bevor. Am Samstagmorgen war laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) an acht Pegeln Meldestufe 2 überschritten, an 29 Pegeln Meldestufe 1.

Der Schwerpunkt der Hochwasserlage befindet sich demnach in Mittelhessen im Einzugsgebiet der Lahn sowie in Nordhessen in den Oberläufen der Einzugsgebiete von Fulda, Eder und Diemel.

Vereinzelte Ausfälle Sturmtief Zoltan sorgt weiter für Probleme im Bahnverkehr Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen bringen die Nachwirkungen von Sturm Zoltan weiter den Regional- und Fernverkehr durcheinander. Die Bahn hat auch für Samstag die Zugbindung aufgehoben. Zum Artikel

Bereits am Freitag hatte das HLNUG mitgeteilt, dort könne bis Heiligabend Meldestufe 3 erreicht werden. Das bedeute, dass auch bebaute Gebiete überflutet werden könnten. Auch an Weser und Werra steige das Wasser, am hessischen Weserabschnitt etwa sei ein Überschreiten der Meldestufe 3 am Pegel Bad Karlshafen ab Samstag wahrscheinlich.

Lage auch in Mittel- und Südhessen angespannt

Durch neuen Regen sei auch an der Lahn ein starker Anstieg zu befürchten. "Dadurch werden dann auch deutlich mehr Pegel, insbesondere westlich der Lahn, die Meldestufe 1 überschreiten", heißt es vom HLNUG. "Nach aktuellen Berechnungen kann in den nächsten Tagen auch vereinzelt die Meldestufe 2 überschritten werden."

Auch für Südhessen prognostizierte das HLNUG Meldestufenüberschreitungen. Am Pegel Rockenau bei Eberbach an der Grenze zu Baden-Württemberg war am Samstagmorgen Meldestufe 2 überschritten.

An der Kinzig bei Gelnhausen (Main-Kinzig) war am Samstagmorgen bereits Meldestufe 1 überschritten. An den Pegeln Eppstein/Schwarzbach und Auerbach/Winkelbach seien bei eintreffenden Niederschlägen wieder steigende Wasserstände zu erwarten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Weitere Informationen Die Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten.

ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten. Meldestufe 2 entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen.

entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichem Hochwasser: Bebaute Gebiete sind im größerem Umfang überflutet, überörtliche Verkehrsanbindungen können gesperrt sein, möglicherweise müssen Deiche verstärkt werden. Ende der weiteren Informationen

Kein Hochwasser an Rhein und Main - noch

An den hessischen Flussabschnitten des Rheins und des Mains bestehe zurzeit noch keine Hochwasserlage. Laut HLNUG steigen aber auch hier die Pegel - am Rhein nur langsam, am Main deutlich schneller. Eine Überschreitung der Meldestufe 1 sei an den hessischen Flussabschnitten von Rhein und Main gegen Ende der Woche möglich.

Die aktuellen Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen gelten derzeit bis Sonntag. Das werde die Lage verschärfen, ebenso wie Hochwasserwellen aus den Oberläufen der Flüsse. Schwerpunkt des Hochwassers im Norden und der Mitte werde das Weser- und Lahneinzugsgebiet sein. In Südhessen seien vor allem das Kinziggebiet und einzelne Gewässer betroffen.

Thema Unwetterwarnungen für Hessen Die Unwetterkarte zeigt aktuelle Wetter-Warnungen wie z.B.: Warnung vor Starkregen oder Dauerregen mit Gefahr von Überflutungen, Gewitter, Sturm oder Orkan, starkem Schneefall mit Schneeverwehungen, Frost, Glatteis, Nebel, oder sommerlichen Warnungen vor Hitze oder hohen UV-Werten. Alles zum Thema