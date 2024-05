An einzelnen Flüssen dürften Meldestufen überschritten werden.

Warnung vor Hochwasser in Hessen

Hessen steht ein nasses Wochenende bevor. Der erwartete Dauerregen könnte an Werra, Rhein und Neckar zu Hochwasser führen. Große Regenmengen werden in der Rhön, im Spessart und im Odenwald erwartet.

In einigen hessischen Regionen müssen sich die Menschen am Wochenende auf Dauerregen einstellen. Nach Angaben der hr-Wetterredaktion ist es am Freitag zwar meist bewölkt, anfangs bleibt es noch trocken.

Doch ab dem Mittag sind Schauer und einzelne Gewitter unterwegs - nur im Nordwesten Hessens bleibt es durchweg trocken. Ab Freitagabend beginnt es vom Odenwald bis in den Spessart zu regnen.

Regen wohl bis Sonntag

Und dieser Regen wird zwischen Odenwald, Spessart und Rhön auch bis zum Sonntag nicht aufhören. Innerhalb von 24 bis 30 Stunden seien Regenmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der Rhön könnten auch Mengen von über 50 Litern pro Quadratmeter fallen.

Für Südhessen gibt es eine amtliche Warnung vor Dauerregen. Dort könne es zu lang anhaltenden schweren Regenfällen kommen.

"Da die Böden nach den Regenfällen der vergangenen Tage vielerorts sehr gesättigt sind und kein Wasser mehr aufnehmen können, kann es bereits ab Donnerstag aufgrund vereinzelter kräftiger Schauer oder Gewitter lokal zu Hochwasser kommen", warnt das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG).

So kam es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 519 bei Flörsheim am Main (Main-Taunus) zu einer gefährlichen Situation für Auto- und Motorradfahrer. Durch den Starkregen wurden Gullydeckel herausgedrückt. Das Wasser stand teilweise höher als der Bordstein.

Prognosen teils noch unsicher

Die Prognosen für das Wochenende seien in Teilen noch unsicher, doch an den hessischen Abschnitten von Werra, Rhein und Neckar sei mit Überschreitungen von Meldestufen zu rechen.

Der Schwerpunkt der Unwetterlage wird sich nach DWD-Angaben von Sachsen über Südthüringen, Franken und Schwaben bis ins Alpenvorland erstrecken. Doch am Rande dieses Bereichs könnten vor allem auch der Osten und Süden von Hessen betroffen sein, teilt das HLNUG mit.

"Sollte Hessen in den Einflussbereich dieser Wetterlage geraten, sind auch Überschreitungen höherer Meldestufen wahrscheinlich."

Wetter soll sich Sonntag beruhigen

Am Sonntag gibt es eine leichte Beruhigung der Regensituation. Dann werden bei wechselnder Bewölkung nur noch einzelne Schauer und Gewitter erwartet.

Im Nordwesten kann es im Tagesverlauf auflockern. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad.