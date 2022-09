Der Dauerregen hat Hessen in Griff. Schon bis zu 65 Liter pro Quadratmeter kamen in einigen Teilen des Landes runter. In einem Kletterpark im Taunus schlug der Blitz ein, als Besucher gerade in den Bäumen hingen.

Nach einem Blitzeinschlag an einem Kletterpark in Friedrichsdorf (Hochtaunus) haben am Mittwoch sechs Menschen über Kribbeln in Händen und Füßen geklagt. Wie ein Polizeisprecher am Abend in Wiesbaden sagte, hätten alle noch ohne Hilfe aus den Klettervorrichtungen in den Bäumen herabsteigen können. Die sechs Besucher seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, dort sollten sie durchgecheckt werden.

Nach der Dauer-Dürre im Sommer regnet es im Land seit der Nacht zum Mittwoch fast durchgängig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen in vielen Kreisen und Städten; neben kräftigen Schauern kann es eben auch Gewitter geben. Die Feuerwehr in Frankfurt etwa berichtete am Abend von rund einem Dutzend Einsätzen in den Stadtteilen Nieder-Eschbach und Harheim. Dort seien stellenweise Straßen überflutet worden und Keller vollgelaufen.

70 Liter Regen am Feldberg

Auch andernorts fiel am Mittwoch und bereits am Dienstag eine Menge Regen. Bis Mittwoch um 20 Uhr wurden an folgenden Orten besonders hohe Niederschlagswerte gemessen:

Kleiner Feldberg (Hochtaunus): 70 Liter pro Quadratmeter

Bad Homburg: 53 Liter pro Quadratmeter

Nidderau (Main-Kinzig): 53 Liter pro Quadratmeter

Gründau (Main-Kinzig): 51 Liter pro Quadratmeter

Wächtersbach (Main-Kinzig): 49 Liter pro Quadratmeter

Weilmünster (Limburg-Weilburg): 44 Liter pro Quadratmeter

Geisenheim (Rheingau-Taunus): 43 Liter pro Quadratmeter

Hohenstein (Rheingau-Taunus): 38 Liter pro Quadratmeter

Battenberg (Waldeck-Frankenberg): 38 Liter pro Quadratmeter

Gießen: 34 Liter pro Quadratmeter

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Nach dem Regen wird es wechselhaft

In der Nacht zum Donnerstag zieht der Regen im Norden und in der Mitte allmählich ab. In Südhessen regnet es zunächst weiter. Dort können auch Gewitter dazu kommen. Am Donnerstag fällt anfangs im Süden noch regional Regen. Sonst ist es meist trocken und neben dichten Wolkenfeldern scheint ab und zu die Sonne. Am Nachmittag kann es einzelne Schauer geben. Höchstwerte: 15 bis 21 Grad.

Wetter Regenradar: Hier regnet es aktuell in Hessen Das Radar zeigt, wohin Regen oder Schnee ziehen - mit zwei Stunden Regenprognose. Alle fünf Minuten gibt es ein neues Radarbild mit der aktuellen Niederschlagsmenge. Gemessen wird mit Hilfe des Echos von Wetterradar-Stationen. Je stärker das Signal von Wolken und Regentropfen zurück an die Sendestation reflektiert wird, desto stärker ist der Niederschlag. Die Farben kennzeichnen die Stärke. Zur Übersicht

Am Freitag wird es bei 13 bis 19 Grad mal aufgelockert, mal stark bewölkt. Hier und da bilden sich Schauer und einzelne kurze Gewitter. Am Samstag bleibt das Wetter weiterhin wechselhaft mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern. Dazu kommt ein lebhafter Wind.

Viele Tropfen auf den heißen Stein

Trotz des Dauerregens sind auf der Karte des Dürremonitors des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung weiter viele hessische Orte tief rot eingefärbt, zumindest bei den oberen 1,8 Metern der Böden, wo eine "außergewöhnliche Dürre" angezeigt wird. Bei den oberen 25 Zentimetern bracht der Regen eine minimale Erholung, die Dürre variiert aber auch hier von moderat bis extrem.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen