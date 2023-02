Große Suchaktion: Junge lebend in der Lahn gefunden

Nach einem Schlauchboot-Unfall auf der Lahn liegt ein elfjähriger Junge weiter im Krankenhaus. Er war am Samstag bei Dautphetal aus dem Boot gefallen.

Mehrere Stunden nach einem Unfall mit einem Schlauchboot auf der Lahn haben Einsatzkräfte am späten Nachmittag den vermissten Elfjährigen entdeckt. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem hr. Er sei in der Gemeinde Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) zwischen Friedensdorf und Carlshütte in der Lahn gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher dem hr.

Suche mit Hubschrauber, Drohnen und Booten

In der Nähe war der Elfjährige gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen verunglückt. Wie es dem Jungen geht, blieb zunächst unklar. Er wurde notärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei hatten sich bis zu 150 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt. Ein Hubschrauber war ebenso im Einsatz wie mehrere Drohnen und Boote.

Zwei weitere Personen gekentert

Zunächst hieß es in Medienberichten, dass der Elfjährige gemeinsam mit zwei Jugendlichen mit dem Schlauchboot gekentert war. Am Abend bezog sich das Online-Portal mittelhessen.de auf einen Kreissprecher, der von zwei Erwachsenen sprach, die nach dem Bootsunfall ebenfalls in eine Klinik gebracht wurden.

Hochwasser in der Lahn

Beim Notfalldienst Katwarn ging am Samstagnachmittag um 14.29 Uhr ebenfalls eine Warnung heraus: Dort werden Zeugen im Landkreis Marburg-Biedenkopf darum gebeten, das Gebiet an der Lahn aufmerksam zu beobachten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Die Lahn führt nach einigen regenreichen Tagen Hochwasser.