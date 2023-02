Nach einem Schlauchboot-Unfall auf der Lahn liegt ein elfjähriger Junge noch immer im Krankenhaus. Sein Zustand wird als "sehr kritisch" beschrieben. Der Junge war bei Dautphetal aus dem Boot gefallen.

Mehrere Stunden nach einem Unfall mit einem Schlauchboot auf der Lahn hatten Einsatzkräfte am späten Samstagnachmittag den vermissten Elfjährigen bewusstlos im kalten Fluss entdeckt und ihn in ein Krankenhaus gebracht. Er sei in der Gemeinde Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) zwischen Friedensdorf und Carlshütte in der Lahn gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Rund 250 Einsatzkräfte waren bei der Suche im Einsatz.

Hochwasser sorgt für hohe Fließgeschwindigkeiten

Den Zustand des Jungen beschrieb ein Polizeisprecher auch am Sonntag noch als "sehr, sehr kritisch". Außer dem Jungen seien zwei Männer in dem Boot gewesen, sie hätten sich retten können und seien im Krankenhaus behandelt worden.

Ob es sich um die Familie des Elfjährigen handelt, war zunächst nicht bekannt. Auch die Unfallursache war am Sonntag noch unklar. Hochwasser sorge aktuell auf der Lahn für hohe Fließgeschwindigkeiten, sagte ein Sprecher des Landkreises Marburg-Biedenkopf.

