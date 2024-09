Dealer auf Parkplatz in Bad Hersfeld festgenommen

Die Polizei in Bad Hersfeld hat auf einem Baumarkt-Parkplatz zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 15:23 Uhr

Den 24 und 27 Jahre alten Männern wird der Handel mit Kokain und Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Bei anschließenden Durchsuchungen wurden Drogen sichergestellt. Der 24-Jährige sitzt mittlerweile in U-Haft.