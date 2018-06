Zwei schwere Pakete aus Spanien mit Ziel Südhessen haben Ermittler auf die Spur von Rauschgifthändlern gebracht. Sieben Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, 37 Kilo Rauschgift sichergestellt.

Der Fahndungserfolg von Zoll und Polizei hat seinen Anfang bei einer Paketkontrolle des Zolls am Flughafen Köln/Bonn genommen. Am vergangenen Freitag stellten die Beamten zwei Pakete aus Spanien sicher. In einem befanden sich 30 Kilo Haschisch, in dem anderen 6 Kilo Marihuana. Der angegebene Lieferort: eine Adresse in Mühltal (Darmstadt-Dieburg).

Zwei Hauptbeschuldigte in U-Haft

Am Montag schlugen die Fahnder dann zu. In der Empfängerwohnung wurden vier Menschen im Alter von 22 bis 35 Jahren vorläufig festgenommen. In einer weiteren Wohnung in Darmstadt konnten eine 19-Jährige und ein 20-Jähriger festgenommen werden, teilten Zoll und Polizei am Freitag mit. Bei dem 20-Jahre alten Mann soll es sich um einen der Drahtzieher handeln.

In der Wohnung fanden die Beamten außerdem noch ein weiteres Kilogramm Marihuana und 1.000 Euro Bargeld, die vermutlich aus Rauschgiftgeschäften stammen.

Ein weiterer Beschuldigter wurde vor seiner Wohnung in Groß-Bieberau (Darmstadt-Dieburg) gefasst und vorläufig festgenommen. Der 17-Jährige hatte noch versucht zu fliehen und warf dabei Kleinmengen an Marihuana weg. Die beiden Hauptbeschuldigten im Alter von 20 und 35 Jahren sitzen in Untersuchungshaft.